Veranstaltung mit Hand in Hand für Kinder der Region

Rund 700 Menschen beim Kids Charity Cup in Flettmar

14 Jugend-Fußballmannschaften kämpften am vergangenen Samstag auf dem Sportplatz des TSV Flettmar um Ehre und Pokale. Die rund 700 Sportler und Zuschauer gewannen aber noch viel mehr: Sie leisteten beim „Kids Charity Cup“, den der Müdener Verein „Hand in Hand für Kinder der Region“, der TSV und die Gifhorner Rundschau zusammen organisiert hatten, ihren Beitrag dazu, dass krebskranken Menschen wie der 19-jährigen Michelle H. aus Latzen (Region Hannover) geholfen werden kann.

„Die Hilfsbereitschaft hier in Flettmar ist der Wahnsinn“, sagte Frank Jödicke von „Hand in Hand“, der den Tag zusammen mit dem sportlichen Turnierleiter Marko Klache und Rundschau-Redakteur Reiner Silberstein moderierte. „Das hat richtig Spaß gemacht. Das Turnier war klasse. Und die Zusammenarbeit mit dem TSV, Marko und der Rundschau war mega.“ Nicht nur das.

Gabriele Schrader und Thomas Fischer vom Verein Wolfsburg hilft, die die Typisierungsaktion zur Registrierung möglicher Stammzellenspender in der Sporthalle neben den Spielfeldern leiteten, hatten die genaue Zahl parat: 73 Menschen haben am Samstag eine Probe ihrer DNA abgegeben. Das klingt zunächst relativ wenig, aber: „Wir sind zufrieden“, sagte Fischer, „wir hatten schon Veranstaltungen mit viel weniger.“ Es gebe nicht zu wenige Spendenwillige, so Schrader: „Es sind einfach schon ganz viele Menschen registriert.“ Etliche seien auch in Flettmar zu ihr gekommen und wollten teilnehmen, wusste aber nicht, dass eine Typisierung im Leben – auch bei einer anderen Organisation – reicht, um weltweit mit seiner DNA als Spender infrage zu kommen.

Fußballturnier in Flettmar und Hilfsaktion für Michelle

Wie groß die Spendenbereitschaft tatsächlich ist, zeigte sich dann in der Geldsumme, die zusammenkam: Schon im Vorfeld seien nach den Aufrufen auf Facebook mehr als 4000 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen, sagte Schrader – auch die Startgelder der Mannschaften gingen dort ein. Vor Ort füllte sich eine Plexiglasbox mit mehr als weiteren 300 Euro. Von diesem Geld sollen die Laboruntersuchungen der Typisierungsproben bezahlt werden – jede koste 35 Euro, so Schrader.

Auch Simone Schroedter und Ina Hallmann aus Isenbüttel hatten sich per Fahrrad auf den Weg nach Flettmar gemacht. Eigentlich wollten die beiden mit einer Freundin nur das Café in Böckelse besuchen. „Aber ich habe den Aufruf für die Typisierung in Facebook gesehen“, so Hallmann, „da habe ich beim Frühstück gesagt, da wollen wir hin!“

Genauso spontan waren Tina Kannowksi aus Braunschweig, Franca Ristow aus Woltwiesche (Peine), Nicole Löttge aus Isenbüttel, Marga Giller und Pamela Mrasek aus Flettmar – sie meldeten sich als Helfer bei der Typisierung, „denn es könnte ja jeden treffen“, sagte Löttge zur Begründung.

Der Weg nach Flettmar hatte sich gelohnt, nicht nur für die Spender und Helfer. Vor allem die Kinder kamen auf ihre Kosten: „Wir haben 140 Fahrten gemacht“, sagte Martin Imiela aus Gifhorn. Er und seine sieben Freunde aus Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg von der ehrenamtlichen Organisation Quadkinder.com haben junge und alte Zuschauer jeweils eine Runde auf ihren Quads mitgenommen. „Es ist so schön, wenn die Kinder den Helm abnehmen und ein Lachen auf dem Gesicht haben.“

Ganz spontan hatte sich auch Anna Williges mit ihrem roten Oldtimer-Bugatti-Nachbau aus den 80er Jahren nach Flettmar begeben, um ebenfalls Kinder auf kleine Touren mitzunehmen – gegen kleine Spenden. „Mensch, für einen guten Zweck muss man immer Zeit haben“, sagte sie zu ihrer Motivation. „Das ist eine klasse Geste, noch ein Highlight heute hier“, fand Jödicke, „wir kannten uns vorher gar nicht.“

Fast alle Besucher wollten auch ein Selfie mit den „Ghostbusters Niedersachsen“ haben. Christian Röhrs kam im selbst gebauten Einsatzfahrzeug inklusive Jagdinstrumenten und dem grünen „Slimer“ (alias Steffen Bonan) vorbei. Er war er für das Vertreiben der bösen Geister zuständig – „ich habe zum Glück aber keine gefunden“.

Sunny D und Tony Santana aus Hannover rockten mit ihrer Musik, die sie selbst als „Deutsch-spanischen Latino-Pop“ definierten, den ganzen Platz. Eigentlich musizierten sie lieber in kleinen Kneipen, aber: „Das hier ist wie eine große Familie“, sagte Tony, da sei man auch gern dabei. Währenddessenbediente der Kultur-Schirmherr Daniel Berlemann die Regler am Mischpult – „es ist schon ein geiles Gefühl, wenn man etwas Gutes für Kinder tun kann.“

„Nichts zu bemängeln“ hatte auch Friedhelm Jäger, der Vorsitzende des TSV Flettmar, der beim Interview auf der Bühne sichtlich zufrieden war mit der Veranstaltung. Rund 20 Helfer seines Vereins sorgten von morgens bis abends für einen absolut reibungslosen Ablauf. „Unsere Mädels sind unser größtes Potenzial“, hob er hervor, ohne die Leistung der männlichen Mitglieder zu schmälern.

Zu guter Letzt zog Frank Jödicke auch ein sportliches Fazit: „Die Kids haben einen tollen Fußball auf hohem Niveau gespielt und dabei echt Spaß gehabt.“ Das Turnier-Konzept von Marko Klache sorgte dafür, dass alle Mannschaften des Jahrgangs 2007 bis zuletzt echte Chancen auf einen Pokal hatten, ohne auszuscheiden. Den ersten Platz in der Gold-Gruppe und damit den Turniersieg erkämpfte sich die Mannschaft vom HSC Hannover – vor dem MTV Gifhorn. Gewinner der Silber-Gruppe wurde der VfL Wolfsburg und der Bronze-Gruppe Fortuna Celle.

Das Team von Eintracht Braunschweig hatte in der Finalrunde nicht mehr so viel Glück, aber das Resümee von Trainer Christian Rose fiel dennoch sehr positiv aus: „Die Veranstaltung ist sehr gelungen. Als wir gehört haben, sie ist für den guten Zweck, waren wir sofort dabei. Man muss einfach helfen.“ Der Mannschaft habe das Turnier als Saisonvorbereitung sehr geholfen. Und noch ein Lob: „Es war ein sehr ruhiges Turnier, Fairplay überall.“

So funktioniert die Typisierungsaktion in Flettmar