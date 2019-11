Einbrecher erbeuten in Hillerse mehrere Wertgegenstände

Der Einbruch fand am Samstag statt – die Hausbewohner bemerkten ihn nach ihrer Rückkehr am Abend.

Hillerse. Die Unbekannten hebelten am Samstag die Eingangstür eines Einfamilienhauses am Sandweg auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit von 7.30 bis 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Sandweg eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Goldschmuck sowie eine Perlenkette. Anschließend verschwanden sie unerkannt – der Gesamtwert des Diebesguts wird derweil auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Hauseigentümer bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr am späten Samstagabend.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen in Hillerse gemacht haben, sich bei der Inspektion in Gifhorn zu melden: (05371) 980-0.