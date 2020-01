Carport und Haus brennen – Hund rettet mit Gebell Familie

Ein böses Erwachen gab es für die Bewohner und Besucher eines Hauses im Thielenkamp in Müden am Neujahrsmorgen. Gegen 7.20 Uhr schlug der Hund Jimmy Alarm und weckte die Familie. Vor dem Haus brannte es im Carport. Die vier Erwachsenen und fünf Kinder konnten so noch rechtzeitig und unverletzt die...