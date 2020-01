Ursache für Neujahrsbrand in Müden noch unklar

Die Ursache für die Neujahrs-Brandkatastrophe bei einer Familie im Thielenkamp in Müden bleibt noch ungeklärt. Das teilte der Pressesprecher der Polizei-Inspektion in Gifhorn, Thomas Reuter, auf Anfrage unserer Zeitung am Donnerstag mit: „Die Brandermittler werden das Haus ab Montag in Augenschein...