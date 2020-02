Kita-Kinder treffen Rundschau-Redakteur zum Quiz

Die Rote Gruppe des Kindergartens II in Leiferde hat in ihrer Taki-Zeit diese schönen Zeitungsmasken gebastelt.

Wozu braucht ein Reporter zwei Bälle bei seiner Arbeit? Das fragten sich die Mädchen und Jungen der Roten Gruppe der DRK-Kita II in Leiferde beim Quiz mit dem Besuch am Montagmorgen. Rundschau-Redakteur Reiner Silberstein ließ die Gruppe unter der Leitung von Tabea Sauter raten, was alles in seinem Arbeitsrucksack steckt.

Eine große Kamera kam zum Vorschein, Notizblöcke, Stifte, Ersatzakkus, Presseausweis und eine Warnweste. Mara weiß, wann Letztere gebraucht wird: „Wenn Feuerwehr und Polizei im Einsatz sind.“ Richtig. Eins seiner Werkzeuge hat der Redakteur aber nicht mitgebracht, weil zu schwer: Computer und Bildschirm.

Aber da war doch noch was: zwei Bälle. Die konnten die Drei- bis Sechsjährigen nur ertasten, weil sie zusätzlich in einem Jutebeutel lagen. „Okay“, musste Silberstein einräumen, „das sind jetzt nicht wirklich Arbeitsgeräte aber trotzdem wichtig für einen Reporter.“ Ein Junge hat es gefühlt und ruft es heraus: „Das sind ja Äpfel!“ Ja, auch ein Journalist braucht Nahrung.

Dann zeigten die Kinder, was sie zuvor beim Takiprojekt aus Zeitungen erstellt haben: Papiermasken wie zum venezianischen Karneval. Tim erklärte, wie: „Wir haben Papier ausgeschnitten und geprickelt, Zeitungspapier geschreddert und aufgeklebt.“ Perfekt!