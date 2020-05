62-Jähriger verursacht unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der Dieckhorster Straße in Meinersen ereignet. Nach Angaben der Polizei habe ein 62-jähriger Autofahrer eine 19-jährige Autofahrerin überholt, deren Auto beim Wiedereinscheren beschädigt und seine Fahrt zunächst unbeirrt fortgesetzt. Er habe dann später auf einem Supermarktparkplatz angehalten, wohin ihm die Geschädigte gefolgt sei. Die Polizei stellte während der Unfallaufnahme bei dem Verursacher einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille fest. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. red

