Die Polizei Meinersen sucht einen Automatenknacker

In der Nacht zum 1. Mai versuchte ein unbekannter Täter, einen Zigarettenautomaten in Meinersen-Ohof aufzubrechen. Gegen 3.40 Uhr manipulierte er den Automaten an der Bahnhofstraße schräg gegenüber dem Bahnhofsgebäude, wurde dabei möglicherweise gestört und ergriff die Flucht, ohne dass er den Automaten öffnen konnte. Um sachdienliche Hinweise zum Täter bittet die Polizei Meinersen unter (05372) 97850.