Falsche Polizeibeamte betrügen Rentnerpaar

Dreiste Betrüger schlugen am Donnerstag in einem Ortsteil von Müden zu – das teilt die Polizei Gifhorn mit. Die unbekannten Täter riefen mit unterdrückter Rufnummer bei einem Rentnerehepaar an und gaben sich als Polizeibeamte des Landeskriminalamtes aus. Angeblich sei ein Raubüberfall auf das Ehepaar geplant. Daher solle dieses nun, quasi als Lockmittel für die potenziellen Räuber, Geld und Wertsachen an einer Bushaltestelle ablegen.

Rentnerehepaar deponiert Bargeld und Goldbarren an einer Bushaltestelle

Der 79-jährige Mann sowie dessen 68-jährige Ehefrau kamen diesem Ansinnen arglos nach und deponierten eine größere Summe Bargeld sowie zusätzlich Goldbarren von gleichem Wert an der Bushaltestelle. Anschließend wurde beides von den Tätern abgeholt, die damit unerkannt entkamen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals dazu auffordern würde, Geld und Wertsachen irgendwo abzulegen oder etwa jemandem auszuhändigen. Eine telefonische Kontaktaufnahme sei ohnehin nicht üblich, wenn es um sensible Sachverhalte gehe.

red