Unbekannter stiehlt in Leiferde einer Seniorin den Rollator

Ein besonders verwerflicher Diebstahl, so die Polizei in ihrem Bericht, ereignete sich in der vergangenen Woche in Leiferde.

Demnach ging eine 61-jährige Leiferderin am Dienstag, 27. Oktober, oder Mittwoch, 28. Oktober, mit ihrem Rollator zum Edeka-Markt am Gilder Weg, um dort einzukaufen.

Ihre Gehhilfe stellte die Frau am Einkaufswagenständer, unmittelbar vor dem Einkaufsmarkt, ab. Anschließend ging sie mit einem Einkaufswagen in das Geschäft. Als sie wenig später zurückkehrte, war ihr Rollator verschwunden.

Auch eine Nachsuche im Nahbereich blieb erfolglos.

Die 61-Jährige war sich jetzt bei der polizeilichen Anzeigenerstattung nicht mehr sicher, ob sich der Diebstahl am Dienstag oder am Mittwoch zugetragen hat. Tatzeit soll jedenfalls gegen 13 Uhr gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Rollators erbittet die Polizei in Meinersen unter (05372) 97850.

red