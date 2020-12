Die Polizei Meinersen sucht Unfallfahrerin und Unfallopfer

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad am vergangenen Montag, 7. Dezember, in Meinersen auf der Straße Am Sportplatz. Eine 30-jährige Zeugin aus dem Ort beobachtete gegen 8 Uhr den Vorfall, den sie kurze Zeit später der Polizei meldete. Demnach wollte ein bislang unbekannter, 12 bis 15 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad die Straße Am Sportplatz in Höhe der Einmündung zur Straße Am Marktplatz überqueren, so der Bericht. Eine Autofahrerin, die aus Richtung Am Eichenkamp kam, übersah den Jungen und fuhr ihn an.

Anschließend stieg sie aus ihrem Auto und sprach mit dem Jungen, dem es offensichtlich gut ging. Die Frau, zirka 40 bis 45 Jahre alt, hatte ein Kind in ihrem Auto und fuhr anschließend in Richtung Bambergsweg zur Grundschule, um das Kind dort abzusetzen.

Der angefahrene Junge fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Sparkasse davon. Alle Beteiligten sowie mögliche weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Meinersen, (05372) 97850, zu melden.