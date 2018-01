Einbrecher stehlen in Vordorf Schmuck und Geld

Unbekannte haben am Mittwochabend das Badezimmerfenster eines Hauses in Vordorf aufgehebelt. Auf diesem Weg gelangten sie zwischen 17.30 und 19 Uhr in das Gebäude an der Kastanienallee unweit des Sportplatzes, teilt die Polizei mit. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und entwendeten schließlich etwas Bargeld und diverse Schmuckstücke. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter (0 53 71) 98 00 zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder