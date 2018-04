Baustelle in Eickhorst bremst Schulbusse aus

Eickhorst Die Baustelle in Eickhorst kommt nun doch dem Schulbusverkehr in die Quere. Das teilt Geschäftsführer Stephan Heidenreich von der Verkehrsgesellschaft VLG mit: „Da die Baustelle in Eickhorst nicht planmäßig innerhalb der Ferien fertiggestellt werden kann, verlängert sich die Umleitung der Buslinien...