Die Hummeln sind in Eickhorst los

Brumm, brumm, brumm statt summ, summ, summ – wer glaubt, für die Bestäubung von Blüten seien immer nur die Bienen zuständig, der irrt gewaltig. In den Gewächshäusern des Eickenhofer Spargelreichs in Eickhorst mit ihren Erd-, Him- und Heidelbeerkulturen sind Hummeln im Einsatz. Warum ausgerechnet diese Insekten? Dafür nennt Paul Schofer, neben Christian Hansen Geschäftsführer des Gemeinschaftshofs,...