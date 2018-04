Familienbrunch Groß Schwülper

Das Team vom Familienbrunch teilt mit, dass der nunmehr achte Familienbrunch in Groß Schwülper am Sonntag, 3. Juni, auf dem Holste-Hof in der Kirchstraße 2 von 11 bis 18 Uhr stattfindet. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 7. Mai, bei der „Papierschlange“ in Groß Schwülper. Ein Sitzplatz kann gegen eine Spende von 3 Euro und ein Tisch für 24 Euro reserviert werden. Sinn der Veranstaltung ist, Spenden zu erhalten, um unbürokratisch...