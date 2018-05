DRK und Feuerwehr bitten zur Blutspende

Abbesbüttel Zur Blutspende laden das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch, 16. Mai, ein. Gespendet werden kann von 16 bis 19.30 Uhr in Abbesbüttel in der Halle sowie den Nebenräumen des Sportgemeinschaftshauses im Kreuzwinkel. Für die Versorgung mit kalten und warmen Getränken...