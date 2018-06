Raupe stoppt Chorsänger

Adenbüttel Ein Hofsingen sollte eigentlich am Sonntag, 17. Juni, in Adenbüttel (Kreis Gifhorn) stattfinden. Nachdem nun bekannt wurde, dass der Eichenprozessionsspinner im Gebiet der Gemeinde Adenbüttel gesichtet wurde, hat sich der Vorstand der Singgemeinschaft in Absprache mit Chorleiterin Regina Totsche...