Das Foto von der Aumannschen Mühle ist gefunden

Es gibt Artikel, bei denen man als Redakteur bedauert, dass man sie nicht sofort geschrieben hat – auch wenn die Themen keine Tagesaktualität verlangten. Dieser Artikel ist so einer – liegengeblieben vor meinem Urlaub. Doch nun kann ihn derjenige, der den Anstoß dazu gab, nicht mehr lesen: Rudolf Gerecke aus Groß Schwülper verstarb am 11. Juli, kurz nach dem Interview für diesen Text – und viel zu schnell (wir berichteten).

Rudolf Gerecke kurz vor Kriegsende. Dies ist das Passfoto in seinem Wehrpass. Foto: Reiner Silberstein

Die Veröffentlichung zu sehen, hätte ihn sicherlich gefreut. Denn damit ist ein kleines historisches Rätsel gelöst, dass mehrere Schwülperaner und vor allem Gerecke als Heimatgeschichtsfreund jahrelang umtrieb: Wie sah die Schwülperaner Mühle an der Straße nach Rethen aus?

Eine Kolumne in der Gifhorner Rundschau löste vor drei Jahren ein regelrechtes Foto-Suchfieber im Papenteich-Ort aus. Einige Leser meldeten sich, dass sie zwar noch gute Erinnerungen an die einstige Aumannsche Mühle hätten, aber mit einer Gesamtaufnahme konnte niemand dienen – lediglich von der Kappe gab es ein unscharfes Bild sowie ein nachträglich angefertigtes Ölgemälde. Gerecke sagte schon damals: „Ich habe 1945 ein Foto von der Mühle gemacht. Sie hatte nur noch zwei Flügel. Die Mühle war da schon längere Zeit nicht mehr in Betrieb“, so ist er in einem Artikel vom 14. April 2016 zitiert. 43 Fotoalben habe er damals durchgeschaut, das Bild aber nicht wieder gefunden. Es schien verschollen zu sein.

Mehr als drei Jahre später klingelte mein Telefon in der Redaktion. Am Apparat war Rudolf Gerecke, und zwar mit einer erfreulichen Nachricht: Er habe das Foto endlich gefunden. Ich fuhr am nächsten Tag zu ihm, fotografierte das Positiv ab, und der 91-Jährige erzählte mir von dem Tag, an dem es entstand: „Links auf dem Foto ist Wilfried Lochte, der spätere Vorstandsvorsitzende von M.A.N. Und rechts, das ist Georg Junke, er hat später bei der Öffentlichen Versicherung in Braunschweig gearbeitet.“ Gerecke sei im Mai 1945 mit den beiden Freunden von Walle aus nach Schwülper unterwegs gewesen. „Wir wollten mit den Amis Kontakt aufnehmen, mit ihnen Englisch sprechen.“ Die Besatzungstruppen hatten kurz nach Kriegsende im Schwülperaner Schloss Unterkunft bezogen und laut Gerecke die Aufgabe, die Autobahn 2 befahrbar zu machen. „Auf dem Weg kamen wir an der Mühle vorbei. Da habe ich gesagt, lasst uns hier mal ein Foto machen.“ Gesagt, getan.

Gerecke sei mit der Mühlengeschichte in Schwülper groß geworden, sagte er. „Wir hatten ja eine Landwirtschaft.“ Das Getreide haben die Gereckes zur Zeit des Fotos nach Rothemühle gebracht, aber in der Aumannschen Mühle an der heutigen L 321 habe man immer noch Gerste für das Schweinefutter geschrotet. „Das Mahlwerk war noch intakt, wurde jedoch schon elektrisch betrieben“, wusste Gerecke genau, „hinter der Mühle war ein Klinkerbau mit einem Transformator.“

Das mit dem Kontaktaufnehmen im Schloss war dann wohl doch nicht so einfach: „Die Amis waren ziemlich reserviert“, meinte Gerecke. Und sie waren wohl nicht bester Laune. „Die wollten lieber zur Siegesfeier nach Berlin.“ Die drei Freunde störte das nicht, sie waren unverdrossen: „Wir waren nur froh, dass es vorbei war.“ Damit meinte er den Zweiten Weltkrieg, bei dem er als junger Soldat nicht mehr zum Kriegseinsatz gekommen war.