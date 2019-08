Meiner Geschichtsverein zeigt historische Fotos

Ein alter Landauer, Ackerwagen aus früheren Zeiten, historische Gerätschaften wie ein Webstuhl aus den 30er Jahren oder Wurstdosenschließmaschine zeigte der Geschichts- und Heimatverein Meine und Umgebung am Samstag auf dem Köhlerhof an der Meiner Hauptstraße – nicht irgendein Hof, sondern nachweislich der älteste in Meine, wie Vereinsvorsitzender Harald Wentzel erklärte.

Er freue sich über das Interesse der Besucher. An Stellwänden und in Ordnern waren jede Menge historische Fotos zu sehen, beispielsweise von der alten Zuckerfabrik, der alten Molkerei oder der Meiner Badeanstalt. Etwas traurig war der Vorsitzende, dass nicht ganz so viele Besucher wie erwartet auf den Köhlerhof gekommen waren. Etwas voller wurde es am Nachmittag als der Männergesangverein ein Ständchen gab.

Entstanden ist der Geschichts- und Heimatverein Meine und Umgebung 2006 im Zuge der Vorbereitungen für Meines 1000-Jahr-Feier. „Wir hatten so viel Unterstützung aus der Bevölkerung“, schwärmte Wentzel. Die Meiner hätten alle Fotos und viele Gebrauchsgegenstände aus früheren Zeiten zur Verfügung gestellt. Die sollten anschließend nicht in irgendeinem Schuppen verschwinden, sondern auch sichtbar sein. Ein Teil davon ist in der Meiner Stube zu sehen, die Großgeräte in der Scheune auf dem Köhlerhof. Der Vorsitzende wünschte sich mehr Besuche von Schulklassen. Gerade für junge Menschen sei es interessant, wie früher gelebt und gearbeitet wurde.