Feuer in Wedelheine – Scheune brennt vollständig aus

Schon wieder ein Feuer in der Gemeinde Meine: Bei einem Brand in Wedelheine ist in der Nacht zu Samstag eine Scheune vollständig ausgebrannt. Wie Peter Chlebik, Gemeindebrandmeister Papenteich, auf Nachfrage mitteilt, ist bei dem Feuer niemand verletzt worden. Es ist die nächste Episode einer Brandserie im Landkreis Gifhorn.

Gegen 0.33 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. Als die Einsatzkräfte an der Straße „Alte Dorfstraße“ eintrafen, loderten die Flammen bereits aus dem Dach. Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen im Gebäude befinden. Glücklicherweise war das nicht der Fall. Neben den Wehrleuten war aber allein wegen des Verdachts auch der Rettungsdienst im Einsatz – insgesamt schlugen sich laut Chlebik rund 100 Einsatzkräfte die Nacht um die Ohren. Als die Wehrleute das Feuer gegen 4 Uhr unter Kontrolle hatten, war von der Scheune nicht mehr viel übrig.

Scheunenbrand in Wedelheine Ein Brand in Wedelheine zerstörte in der Nacht zum 21. September eine Scheune vollständig. Foto: Dirk Kühn

L321 war während des Brands gesperrt

Die L321 sperrten die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten komplett ab. Dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen, konnte die Feuerwehr verhindern. Erwischt hat es dagegen einen Oldtimer, der in der Scheune geparkt war. „Der Besitzer wollte zunächst noch versuchen, seinen Ford Mustang von 1966 zu retten“, sagte Chlebik, „davon konnten wir ihn aber abhalten.“

Nächster Teil einer Brandserie

Wie das Auto war auch die Scheune nicht mehr zu retten. Wegen der Einsturzgefahr und um letzte Glutnester zu finden, musste der Dachstuhl mit einem Bagger eingerissen werden.

Die Polizei hält sich zu dem Brand noch bedeckt. Am Samstagmorgen aber befragten Beamte der Kripo Zeugen des Brandes. Die Gemeinde Meine wird seit Monaten von einer Brandserie heimgesucht. Erst im August etwa standen in Grassel eine Gartensauna und eine Scheune in Flammen. feu