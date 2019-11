Männer-Gesang-Verein gewinnt Dorfpokalschießen mit 230 Ring

Die Sieger des Dorfpokalschießens in Meine.

Meine. Jonas Schaar ist in dem Wettbewerb der beste Einzelschütze.

Ein großer Erfolg war das traditionelle Dorfpokalschießen des Schützenvereins Meine.

16 Mannschaften mit knapp 100 Teilnehmern, bestehend aus Straßen-, Vereins- und Freundesmannschaften, bevölkerten das Schießsportzentrum. Jede Mannschaft bestand aus fünf Schützen, in der maximal drei Schützen dem SV Meine angehören durften, wie der Schützenverein mitteilt. Geschossen wurde mit Kleinkalibergewehren auf 50 Meter Entfernung, sitzend aufgelegt.

In einem spannenden Wettkampf setzte sich am Ende der Männer-Gesang-Verein mit insgesamt

230 Ring durch. In der Besetzung, Hans-Dieter Keppler, Frank Smolka, Frank Bierstedt, Torsten Brasche und Axel Wille verwiesen sie die Mannschaften des Reit- und Fahrvereins Papenteich (216 Ring) und die Metzinger Jagdgesellschaft (215 Ring) auf die Plätze.

Bester Einzelschütze, der nicht dem Schützenverein Meine angehört, wurde Jonas Schaar von den Daltons mit 48 Ring. red