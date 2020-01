Die Gifhorner Polizei bittet um Hinweise zu dem Hauseinbruch am Wiesenweg.

Rötgesbüttel. Die Einbrecher stahlen einen Fernseher, einen Laptop und einen Tablet-PC aus dem Haus am Wiesenweg. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus in Rötgesbüttel ein

Der Eigentümer eines Einfamilienhauses am Wiesenweg in Rötgesbüttel hat am Samstag gegen 10 Uhr bemerkt, dass bislang unbekannte Täter durch die aufgehebelte Terrassentür ins Gebäude gelangt waren.

Laut Mitteilung der Polizei durchsuchten die Einbrecher dort verschiedene Räume und stahlen einen Fernseher, einen Laptop und einen Tablet-PC.

Wer bereits am Freitagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird darum gebeten, sich bei der Gifhorner Polizei zu melden: (05371) 9800.