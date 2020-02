„Walle spricht“ bald für alle

Seit fünf Jahren sorgt die Initiative „Walle für alle“ für mehr Unterhaltung und Zusammenhalt in der Dorfbevölkerung. Dabei allein soll es nicht bleiben, teilt Renate Donnarumma mit, die Sprecherin und Vorsitzende des Koordinationsteams.

„Unser Selbstverständnis geht über die reine Bespaßung hinaus.“ Die Interessengemeinschaft habe Grundzüge eines Konzeptes entworfen, nach dem sie auch Ansprechpartner für die Bürger sein möchte. Der Name für dieses Angebot ist ganz nach bewährtem Muster „Walle spricht“.

Dabei geht es der Gruppe nicht nur darum, selbst Anregungen für ihre Arbeit zu bekommen, sondern auch konkret bei Problemen von Bürgern helfen zu können – „um uns zu kümmern, wenn es nötig ist“, so Renate Donnarumma. „Wir wollen darüber hinaus Mittler zwischen den Gremien sein, da wir ein Zusammenschluss der Vereine und der Ratsmitglieder sind.“

In einem ersten Schritt sei geplant, die nächste Vollversammlung öffentlich abzuhalten. Die findet statt am Mittwoch, 12. Februar, ab 18.30 Uhr in In der Alten Schule Walle, Hafenstraße 11. Interessierte Waller Bürger können die Arbeit der Gruppe kennenlernen, Fragen stellen und Anregungen geben.