Manche Spielplätze in Meine sind in desolatem Zustand

Die SPD in der Gemeinde Meine fordert eine Gesamtkonzeption für die 21 Spielplätze der Kommune. Eine Dokumentation eines SPD-Arbeitskreises, die Lisa Schwarz während der jüngsten Bauausschusssitzung präsentierte, machte deutlich, in welch prekärer Lage sich manche von ihnen befinden.

„Wir haben teilweise traurige Spielplätze gesehen“, berichtete Schwarz von einer Begehung aller Plätze. „Aber nur attraktive Plätze werden besucht. Sie sind auch Aushängeschilder der Gemeinde.“ Da sei zum Beispiel der Platz in Gravenhorst: „Eine Schaukel und ein Federtier. Kann man das überhaupt Spielplatz nennen?“ Oder der in Ohnhorst: Dort gebe es eine gefährlich hohe und steile Rutsche, einen Dornenbusch und einen nicht geschlossenen Zaun, aber keine Sandkiste und keinen Fallschutz.

Das Papier der SPD übte aber nicht nur Kritik, sondern kam auch mit Ideen: So könnten eben gerade in Ohnhorst auch Wasserspiele installiert werden – ein Anschluss wäre vorhanden. Selbst gute Spielplätze wie der in Bechtsbüttel könnten in Themenlandschaften verwandelt werden, um die Attraktivität noch zu steigern.

Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann (SPD): „Wir wollen nicht nur Schaukeln ersetzen, sondern auch schauen, was man schöner machen kann.“

Eckhard Stolzenburg (WGM) bräuchte allerdings noch mehr Informationen: „Man kann nicht alle Spielplätze auf einmal sanieren. Man braucht einen Schlachtplan, sprich: eine Prioritätenliste.“

Für derartige Vorhaben hat die Gemeinde zurzeit aber ohnehin nicht viel Geld übrig, wie Heinsohn-Buchmann am Anfang der Sitzung selbst vorsichtig anmahnte: „Wir müssen ein bisschen sparen.“ Insofern bleiben die Etats für die Anschaffungswünsche der Kindergärten der Gemeinde wohl auch stark gestutzt. „Unser Grundsatz muss sein: Nur das Allernötigste“, sagte Peter Penkalle (Grüne).

So blieb der Ansatz für Abbesbüttel bei 5000 Euro – der Bau einer Außenhütte für Spielzeug wurde erst einmal um ein Jahr verschoben. Die Grasseler Kita soll 7000 Euro für Schallschutzmaßnahmen bekommen, die in Wedesbüttel 3500 Euro aus demselben Grund – weitere Spielgeräte für 20.000 Euro müssen jedoch warten. Für Meine sind 30.000 Euro für die Sanierung des Waschraums vorgesehen.

Die Spielplatz-Dokumentation der SPD ist online verfügbar: www.spd-meine.de unter „Aktuelles“ und dann „Situation Spielplätze“