„Das Wölkchenhaus“ stammt aus der Feder einer Rolfsbüttelerin

Manchmal braucht es nur einen kleinen Schubs, der einen in eine riesengroße Fantasiewelt katapultiert. Bei Miria Schulz aus Rolfsbüttel war das so: Ihr damals zweijähriger Sohn lieferte am Frühstückstisch ein Stichwort – daraus entspann die 35-jährige Mutter ein ganzes Kinderbuch. Es erscheint Ende...