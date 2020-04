Stiftunglife verdoppelt Spende des Lions Clubs an die Tafel

Genau 1000 Euro hatte der Lions Club Meine-Papenteich in zwei Chargen in den vergangenen zwei Wochen schon an die Gifhorner Tafel gespendet (wir berichteten) – und zwar in Form von dringend benötigten Lebensmitteln. Nun kann Präsident Volker Elbers gleich noch eine Erfolgsmeldung nachschieben: „Unser Antrag bei Stiftunglife wurde positiv beschieden!“ Und das heißt, dass Stiftunglife die Spende des Lions Clubs an die Tafel in Gifhorn noch einmal um weitere 1000 Euro ergänzt. „Das sind doch gute Nachrichten!“, findet Elbers. Die Übergaben fanden bisher bei Edeka Ankermann in Meine und in Groß Schwülper statt.