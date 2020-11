Hip-Hop aus dem Papenteich hat eine besondere, unverwechselbare Note: Benjamin Visper alias Benjisee Jilla aus Meine hat gerade einen neuen Song digital eingetütet. Zusammen mit dem Videoproduzenten Jan Michalksi aus Braunschweig hat er den auch gleich noch zu einem Musikvideo verarbeitet, das jetzt auf Youtube zu sehen ist.

Für das Musikvideo von "Treibsand" haben Benjamin Visper und Jan Michalksi auch im Päser Maislabyrinth gedreht. Foto: privat

„Treibsand“ ist der Titel des neuen Liedes. „Das ist sinnbildlich gemeint“, sagt Visper. Es gehe darum, dass man in Situationen, die einem viel abverlangen, hart kämpfen müsse, um letztlich doch erfolgreich zu sein. „Dann wird es auch umso schöner.“ Der 34-Jährige versuche, die Lyrik so unterzubringen, „dass es ballert“, aber eben subtiler als andere. „Das ist tiefgreifender und nicht so plakativ wie das, was man zurzeit im Hip-Hop-Mainstream findet“, sagt Michalksi lobend.

Idee zum Lied kam auf der Porzellanschüssel

Wie Visper der Songtext eingefallen ist? „Um ehrlich zu sein: auf der Porzellanschüssel.“ Aus diesen ersten vier Zeilen seien später immer mehr geworden. „Dank Corona hatte ich ja viel Zeit.“ Die Pandemie hatte somit wenigstens auch einen positiven Nebeneffekt für ihn.

Nach der Studioaufnahme habe noch einmal Alexander Warnecke ein Feintuning vorgenommen, der auch schon am Lied „SchweigeNicht“ beteiligt war, dann ging es schon zum Videodreh. Visper: „Das war sehr spannend.“

Zwei Drehtage waren für 2:49 Minuten Musikvideo nötig

„Wir hatten zwei Drehtage mit je sechs Stunden“, erzählt Michalksi. Neben einem Lost-Place in Braunschweig war das Maislabyrinth in Päse der Hauptdrehort. „Das fanden wir sehr passend zum Song“, so der 40-Jährige, der neben Musikvideos auch Social-Media- und Image-Filme produziert (www.michalskivideo.de). Der Text sei ja auch so verschachtelt, verworren, nicht gleich ersichtlich. „Das konnten wir im Labyrinth gut abbilden.“ Der Lost-Place in Braunschweig dagegen verkörpere eher das Düstere, Melancholische im Liedstück. „Ich habe dafür etwas Verfallenes, Kaputtes gesucht.“

Drei Tage hat Michalksi noch einmal an der Postproduktion mit Materialsichtung, Schnitt, Farbkorrektur und Vertonung gesessen. Das Ergebnis, ein 2 Minuten und 49 Sekunden langes Video, ist jetzt auf Youtube zu sehen. Es folgt noch ein Making-Of, für das Michalskis Bekannter Alejandro Pachón Torre noch am Digitalschnittpult sitzt.

„,Treibsand’ ist definitiv ein Album-Song“ – laut Visper sei da also noch mehr zu erwarten. Sein nächstes Projekt sei möglicherweise schon Anfang nächsten Jahres vorzeigbar.

Musikvideo: „Treibsand“ auf Youtube: www.youtube.com/watch?v=eefTLN9RlXA

Strophenausschnitte:

Alles ist vergänglich/

doch Augenblicke von damals werden Argumente/

Ich bin daran gewachsen denn man hatte mein Love and Peace für kurze Zeit zweckentfremdet.....

Ich hab den harten Weg gewählt denn dank ihm hab ich heute mehr als ein Erfolgserlebnis/

Ich bleib nicht steh‘n sondern fang an mich zu bewegen/

Love and Peace hält die Welt zusammen wie Pech und Schwefel/

Refrainausschnitt:

Ich stelle das Mic an/

Stelle es einsam in mein Horizont und zieh mich aus dem Treibsand/

Bin vertieft bis zu den Knien,

Blut tropft aus dem Schweißband/

Aber keiner leistete Beistand/

Love and Peace lege meinen Stift noch fix einen Beipass/