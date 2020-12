Waller Spargeltheater wegen der Pandemie erneut abgesagt

„The same procedure as every year – die gleiche Prozedur wie in jedem Jahr!“ So wie im allgegenwärtigen Ausspruch von Miss Sophie und ihrem Butler im Kult-Sketch „Dinner for One“ würde es dieser Tage auch beim Waller Spargeltheater zugehen. „Wäre da nicht dieses nervige Virus“, wie Regisseurin Stefanie Volker selbst jegliche der ihr sonst eigenen Euphorie für das Amateurtheater ernüchtert im Keim erstickt.

Der Kartenvorverkauf würde jetzt starten Anfang Dezember ginge, wie in jedem Jahr, der Kartenvorverkauf für die Vorstellungen der Amateur-Komödienbühne im kommenden Frühjahr los. Für fast ein Dutzend Unterhaltungsabende, die seit rund 30 Jahren Publikumsmagnete für Besucher aus der ganzen Region gewesen sind. Und für die bald die mehrmonatigen Proben losgegangen wären. „Doch uns ist schnell klar geworden, dass nichts von alldem möglich sein wird, als der erneute Lockdown kam“, schildert Volker die Krisenberatungen mit Schauspielern und Bühnenhelfern per Videokonferenz. Für das Waller Spargeltheater sei das sicherlich keine existenzielle Katastrophe, so Volker, denn schließlich sei man eine Hobby-Bühne. Mehr als enttäuscht darüber, dass eine jahrzehntelange, von Machern und Bevölkerung regelrecht geliebte Tradition nun jäh von den Auswirkungen der Pandemie erst einmal gestoppt wird, seien alle Beteiligten dennoch. Erst Mitte Oktober hatte das Spargeltheater ein Komödien-Dinner auf die Beine gestellt Denn schließlich musste der Vorhang im Saal der Gaststätte bereits in diesem Frühjahr für sämtliche Vorstellungen geschlossen bleiben – wegen Corona. Dass es für die bevorstehende Saison nun ebenfalls „Vorhang zu“ heißen wird, damit hätten die Waller noch vor Kurzem kaum gerechnet. Erst Mitte Oktober hatte das Spargeltheater ein Komödien-Dinner mit Drei-Gänge-Menü und ausgeklügeltem Hygienekonzept auf die Beine gestellt. An mehreren Abenden ausverkauft. „Für unsere Gastgeber, die Wirtsleute Wegener, denen auch sonst schon alles weggebrochen ist, ein kleiner Lichtblick“, so Volker. Wie es weitergehen soll, wisse derzeit natürlich niemand. „Wir können keine Versprechungen machen, wann wir wieder spielen werden, ob vielleicht im Sommer, beispielsweise Open Air, nur DASS wir wieder spielen werden“, sagt die Regisseurin doch wieder optimistisch, dass irgendwann wieder alles wie in jedem Jahr sein wird. Das Coronavirus in Gifhorn und der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Gifhorn und in unserer Region: Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

