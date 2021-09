Musikzug Meine spendet für das Blasorchester Ahrtal

Nach langer Corona-Zwangspause spielte der Musikzug am Freitag und am Sonntag auf der Biergarten-Tour auf dem Festplatz in Meine. Als der Festzeltbetrieb Sonntag die musikalische Begleitung des Biergartens beim Musikzug anfragte, kam eine sofortige Zusage. Viele Gelegenheiten, vor Publikum zu musizieren, gab es in der jüngsten Zeit nicht. Die Proben des Musikzuges finden seit einiger Zeit wieder statt und so war nach Aussage des Vorsitzenden Marcel Calberlah die Freude auf den Auftritt groß. Die Freude der Musiker wurde auch vom Publikum belohnt. Beide Auftritte wurden durch Zugaben und Musikwünsche um 30 Minuten verlängert.

Da die Musiker keine Gage verlangten, wurde das „Spendenschwein“ aufgestellt. Die Einnahmen gingen ans Blasorchester Ahrtal in Altenahr in Rheinland-Pfalz. Dieses hatte nach den verheerenden Fluten sein Equipment einschließlich Noten verloren, auch der Probenraum musste mittlerweile komplett abgerissen werden. Der Musikzug Meine dankt dem Publikum für die Unterstützung und insbesondere der Familie Düren, die ihm jeden Freitag ihre Scheune für die Probe überlässt. Ohne so einen großen Raum zum Proben sei ein Auftritt nicht möglich gewesen.

Der Musikzug sucht neue Mitglieder. Die Proben finden freitags von 19.30 bis 22 Uhr statt. Weitere Infos unter Musikzug-Meine.de.

