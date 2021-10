Landfrauen Meine: Vorsitzende gibt überraschend ihr Amt ab

Sandra Stelter ist nicht länger Vorsitzende des Landfrauen-Vereins Meine-Papenteich. Das teilt der Verein mit, der sich nach eigenen Angaben nach langer Corona-Pause erstmalig wieder zu einer Sitzung getroffen hat. Diese überraschende Mitteilung, so heißt es, stellt den Vorstand vor die Aufgabe, diesen Posten und zwei weitere zeitnah neu zu besetzen. Zunächst werde die stellvertretende Vorsitzende Monique Zysk die Geschäfte des Vereins weiterführen.

Im November ist Treffen mit Ortsvertrauensfrauen geplant

Es seien weiterhin die nächsten Aktivitäten des Vereins besprochen worden. So solle im November eine Zusammenkunft mit den Ortsvertrauensfrauen stattfinden. Die Einladungen dafür würden per Mail verschickt. Wie im vergangenen Jahr werde das Herzkissen-Nähen in den einzelnen Ortsgruppen stattfinden und auch von dort organisiert werden. Ansprechpartnerinnen für diese Aktion sind Irmtraud Kolling und Martina Buchwald.

Im Februar soll die Jahresbilanz gezogen werden

Für Anfang des Jahres 2022 sind nach Vereinsangaben zwei Veranstaltungen geplant: die Jahreshauptversammlung im Februar sowie der Vortrag „Das Glück der kleinen Dinge“ im März.

red

