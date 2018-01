Goslar Der 23-jährige Langelsheimer, der am Freitag zusammen mit seiner 16 Jahre alten Begleiterin am Bahnhof Goslar vorläufig festgenommen wurde, hat während seiner Vernehmung ein Geständnis abgelegt. Das berichtet die Polizei Goslar. Danach soll der mutmaßliche Täter in Bad Harzburg einen 21-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der junge Mann sei inzwischen außer Lebensgefahr, sein Gesundheitszustand sei stabil, so die Polizei. kü

