Nationalpark Harz: 4,3 Millionen Laubbäume gegen Klimakrise

Der Nationalpark Harz will die Auswirkungen der Klimakrise auf den Wald abfedern. In den vergangenen Jahren seien in den tieferen Lagen des Schutzgebietes rund 4,3 Millionen Laubbäume gepflanzt worden, berichtete Nationalparksprecher Friedhart Knolle am Freitag. Es habe sich dabei überwiegend um Buchen gehandelt, in geringeren Stückzahlen auch um Ahornbäume, Roterlen, Weiden, Aspen und Birken.

Fichten besonders anfällig gegen Klimawandel

Diese Bereiche des Nationalparks waren früher fast ausschließlich mit standortfremden Fichten bepflanzt worden. Sie gelten als besonders anfällig gegen den Klimawandel. Weil es zuletzt so trocken war, produzieren sie kaum noch Harz und können sich nicht mehr gegen Borkenkäferbefall wehren.

In den Hochlagen des Harzes sei die Fichte hingegen von Natur aus heimisch, sagte Knolle. Deshalb werde sie in diesen Gebieten auch weiter die Hauptbaumart bleiben. In der Kernzone des Nationalparks dürfe sich die Natur inzwischen frei entfalten. Neben jungen Fichten wüchsen hier auch Laubbäume wie Eberesche, Bergahorn oder Weide: „Sie kommen von allein, entwickeln sich gut und benötigen keine Pflanzungen.“ Im Moment sei im Nationalpark der natürliche Waldwandel vom ehemaligen Wirtschaftswald hin zum wilden Naturwald zu erleben. In großen Teilen des Parks bleibt die Natur sich selbst überlassen. Abgestorbene und vom Sturm umgeworfene Bäume bleiben liegen. Das sogenannte Totholz ist Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten.

Hochmoore im Harz besonders wertvoll für Naturschutz

Der 2006 gegründete länderübergreifende Nationalpark Harz ist einer der größten Waldnationalparks in Deutschland. Er umfasst eine Fläche von rund 247 Quadratkilometern, das sind etwa zehn Prozent der Gesamtfläche des Harzes. Als besonders wertvoll für den Naturschutz gelten die Hochmoore im Nationalpark, die wegen ihrer Pflanzenwelt internationale Bedeutung erlangten. Um die Jahrtausendwende wurde im Harz der bis dahin ausgerottete Europäische Luchs wieder angesiedelt. epd