Holztransporter verunglückt im Harz - Lkw-Fahrer verletzt

Ein Lkw-Fahrer hat im Landkreis Harz am Montagmittag in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Holztransporter verloren – der Sattelzug kam nach nach links von der Fahrbahn und kippte in einen Straßengraben. Dabei wurde der Fahrer in seinem zerstörten Führerhaus eingeklemmt. 20...