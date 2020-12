Chaos im Harz – Polizei rät von Tagesausflügen ab

Auf vielen Autobahnen, Bundesstraßen und Parkplätzen staut sich mittlerweile der Verkehr. Die Polizei rät deshalb von Ausflügen in den Harz ab. (Symbolbild)

Die Polizei im Harz rät wegen überfüllter Parkplätze und Staus dringend von Besuchen in dem beliebten Mittelgebirge ab. Dort herrsche derzeit Chaos, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Im beliebten Zielort Torfhaus gehe es weder vor noch zurück. Über den Kurznachrichtendienst Twitter informierten die Beamten darüber, dass die Parkplätze völlig ausgelastet seien und es keine Kapazität mehr gebe. Auf der Bundesstraße 4 von Bad Harzburg Richtung Torfhaus kam es am Montagnachmittag zu einem kilometerlangen Stau.

Nicht nur Staus und Menschenmassen, sondern auch Sturmschäden

Schon am Wochenende hatte die Polizei bei Facebook über eine angespannte Situation im Harz berichtet. Dazu kommen nun noch mögliche Sturmschäden. Die Gefahr für Wanderwege lasse sich derzeit noch nicht vollständig einschätzen, sagte der Polizeisprecher.

red