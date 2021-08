62 Menschen aus Hotel im Harz evakuiert: Brand im Wellnessbereich

Hahnenklee. Im Wellnessbereich eines Hotels in Hahnenklee brach am Donnerstag ein Feuer aus. 203 Rettungskräfte waren im Einsatz. Drei Menschen wurden verletzt.

Nach einem Brand im Harz mussten aus einem Hotel in Hahnenklee 62 Menschen evakuiert werden.

Großeinsatz der Feuerwehr im Harz: Aus einem Hotel in Hahnenklee – einem Ortsteil der Stadt Goslar – mussten am Donnerstag 62 Menschen evakuiert werden. Gegen 17 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Hotels „Vier Jahreszeiten“ unweit des Kurteichs Alarm geschlagen, weil im Wellnessbereichs ein Brand ausgebrochen war. Das berichtet sie Feuerwehr Goslar.

Als die Wehrleute am Brandort eintrafen, drang bereits dichter Qualm aus dem Kellergeschoss des Hotels. „Bei der weiteren Erkundung konnte auch eine Rauchentwicklung im weiteren Gebäudetrakt festgestellt werden“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Volker Junge. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Einsatzes 116 Menschen in den 130 Appartements des Gebäudekomplexes registriert. 62 davon befanden sich zur Brandzeit im Hotel – und mussten von den Wehrleuten ins Freie gebracht werden.

Hotel im Harz evakuiert: Drei Menschen verletzt

Fahrzeuge des Rettungsdienstes und des Deutschen Roten Kreuzes aus dem gesamten Landkreis Goslar eilten zur Einsatzstelle. Während des Einsatzes betreuten die Rettungskräfte zunächst die evakuierten Menschen. Drei von ihnen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Mitarbeiter und Gäste konnten am Abend in ihre Appartements und ins Gebäude zurückkehren. Viele waren laut Feuerwehr nach Ausflügen erst auf dem Weg in ihr Feriendomizil. Zwischen Hahnenklee und Bockswiese stauten sich die Fahrzeuge.

Kurz nach 21.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 203 Rettungskräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei Goslar hat den Wellnessbereich des Hotels beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

