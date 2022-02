„The Game“ – Das ist das Survivalspiel mit Hund im Harz

„Wenn dein Leben zu einem Spiel und ein Spiel zu deinem Leben wird“ – das ist das erklärte Motto des Eventkonzepts von „The Game“ – ein Angebot für Menschen mit Hund, das draußen gespielt wird. Ein Survival Act mit Story, ein Spiel, das kein Spiel ist, ein Event, das es so in der Hundeszene des Oberharzes vorher noch nicht gab.

Es lockt die mutigen Starter nicht nur aus ihrer Komfortzone, sondern lässt sie in einer neuen Realität landen, die mit Komfort nur wenig zu tun hat, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung. Schauplatz des Events wird für Level 1 am 23. und 24. April der Oberharz rund um Clausthal-Zellerfeld und Altenau sein. Im Herzen des nördlichsten Mittelgebirges Deutschlands durchqueren die Teilnehmer unter anderem das Unesco-Welterbe „Oberharzer Wasserwirtschaft“ mit über 100 historischen Teichen, rund 300 Kilometer Gräben und Wasserläufen inmitten idyllischer Bergwiesen.

Der Oberharz wird zum Abenteuerspielplatz

Die Teiche sind Zeugnisse der Bergbau-Geschichte des Harzes und laden im Sommer zum Baden und Angeln ein. Auch Sportfans kommen in der Oberharzer Natur im Sommer bei Kajak-Wildwasserfahrten, beim Klettern oder Fahrradtouren voll auf ihre Kosten. „Für die Teilnehmer von The Game bleibt jedoch nicht viel Zeit, die traumhafte Landschaft zu genießen. Für sie wird der Oberharz zum Abenteuerspielplatz“, sagt Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz. Bei dem Event starten maximal 100 Zweierteams mit mindestens einem und maximal vier Hunden in ein echtes Abenteuer. Den genauen Ort, an dem es losgeht, erfährt jedes Team erst 24 Stunden vor dem Start. Bis dahin ist ausschließlich die Region bekannt.

„The Game“ dauert zwei Tage und eine Nacht. Tagsüber navigieren die Teams mit Karte und Kompass mit dem Ziel durch das Gelände, um eingezeichnete Orte zu finden, die Aufgabe dort zu lösen und die Punkte dafür zu erspielen. Die Karten sind dabei stark vereinfacht, da es Ziel ist, seinen eigenen Weg zu finden. Erschwert wird diese Aufgabe mit Aktionen für Mensch und Hund durch Spielregeln, die zum Beispiel die Nutzung von Handys, Smartuhren und weiteren Luxusgegenständen ausschließen.

Ein Kampf gegen den inneren Schweinehund

Vieles kann im Nachtcamp gekauft werden, sofern dieses mit genügend Punkten in der Tasche gefunden wird. Natürlich wird aber am Versorgungsstand für Wasser, Flüssignahrung, Müsliriegel und Obst als Tagesproviant für teilnehmende Zwei- und Vierbeiner gesorgt. „Ein Kampf gegen den inneren Schweinehund, gegen Durst, Hunger, Zeit, Müdigkeit und vor allem gegen Frust. Immer wieder Frust, wenn der Weg doch der falsche war oder die Punkte verspielt wurden“, erklärt Melanie Knies, Veranstalterin von „The Game“. „Ist die Aufgabe geschafft und der Punkt im Sack, heißt das noch lange nicht, dass er auch schon sicher im Camp ist. In das Teilnehmerfeld eingeschleuste Gaunerteams tragen die Berechtigung zum Stibitzen in der Tasche.“

Die Vierbeiner helfen bei der Spurensuche – mindestens ein Hund und maximal vier sind pro Team zugelassen. Das Spiel dauert zwei Tage. Foto: Van Luettjen / Harzer Tourismus Verband

Begleitet wird das Event unter anderem vom Harzer Tourismusverband und den Tourist-Informationen Oberharz, die gemeinsam mit den Veranstaltern von „The Game“ über Facebook und Instagram auf den Kanälen „Harz: Magische Gebirgswelt“, „Oberharz“ und „Camp Canis“ sowie über den Blog „maddieunterwegs“ Blicke hinter die Kulissen ermöglichen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass dieses außergewöhnliche Survival-Abenteuer für Zwei- und Vierbeiner in diesem Jahr bei uns stattfinden kann – eine völlig neue Möglichkeit, den Oberharz und seine Natur zu entdecken“, freut sich Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH. Mehr Informationen und die Anmeldung zum Spiel sowie Infos zum Oberharz finden sich unter www.campcanis.de, www.harzinfo.de und www.oberharz.de.

