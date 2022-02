Stürmisches Frühjahr geht weiter – Sorge vor Hochwasser im Harz

An den Küsten Niedersachsens müssen sich die Menschen erneut auf stürmische Böen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, können die Winde ab dem Nachmittag Geschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern erreichen (Windstärke acht). In der Nacht zum Mittwoch soll der Wind dann im Binnenland nachlassen.

Am Dienstag kann es regnen bei Höchstwerten von etwa acht Grad, im Oberharz bei etwa drei Grad. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Temperaturen im Oberharz dann um den Gefrierpunkt. Laut DWD kann es schneien. In den anderen Teilen Niedersachsens gibt es Schauer bei Tiefstwerten von eins bis vier Grad.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Es bleibt demnach meist trocken bei milden zehn Grad, im Oberharz Höchstwerte von etwa fünf Grad.

Pegel der Bode im Ostharz steigt weiter

Während die Talsperren im niedersächsischen Harz ein Hochwasser zuletzt erfolgreich zurückhalten konnten, ist die Lage im Ostharz angespannter. Der Pegel der Bode steigt weiter. Im Raum Wegeleben östlich von Halberstadt wurde jetzt die Warnstufe Zwei überschritten.

Am Dienstagmorgen fehlten nur noch vier Zentimeter zum Erreichen der dritten Hochwasserwarnstufe. Im Nachbarort Deesdorf stehen bereits die ersten Häuser unter Wasser. Die Bode hat Straßen, Wege und zahlreiche Felder überflutet. Einige Bewohner der Mittelstraße kommen nur noch über Sandsäcke ins Trockene. Tägliche Wege, wie etwa zum Einkauf oder bloß zur Mülltonne, sind besonders für ältere Leute beschwerlich.

Forstwirtschaft warnt vor Waldspaziergängen nach den Stürmen

Die Waldbesitzer rufen nach den geballten Stürmen der letzten Tage dazu auf, Deutschlands Wälder in den kommenden Wochen zu meiden. „Ich kann nur dringend appellieren: ‘Leute, bleibt den Wäldern fern.’ Es herrscht gerade Lebensgefahr“, sagte Georg Schirmbeck, Vorsitzender des Deutschen Forstwirtschaftsrates, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er erklärte, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen werde, die Sturmschäden zu beseitigen.

Besonders betroffen seien die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern – je küstennäher, desto schlimmer. Insgesamt seien die Schäden nach Orkan “Zeynep“ und Sturmtief “Antonia“ aus Sicht der Waldbesitzer “sehr ärgerlich, aber keine totale Katastrophe wie nach dem Orkan Kyrill“. Kyrill tobte vor 15 Jahren über Deutschland.

