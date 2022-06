Kultur in Goslar Roland Kaiser, Sarah Connor, Santiano in Goslar: Das ist wichtig

Mit vier Mega-Konzerten vor der Kaiserpfalz feiert die Stadt Goslar ihren 1100. Geburtstag: Am Freitag, 17. Juni, gastiert Roland Kaiser, Paul-Lincke-Ring-Preisträger von 2020, in der Stadt. Am Donnerstag, 23. Juni, treten die Shantyrocker von Santiano auf. Einen Tag später singt Sarah Connor im Harz. Und dann gibt es am Samstag, 25. Juni, noch die eintrittsfreie internationale Musikinszenierung „Pfalzklänge“. Sämtliche Events beginnen um 20 Uhr. Einlass bei den drei kostenpflichtigen Konzerten ist ab 18 Uhr.

Karten sind noch für alle drei Konzerte bei der Konzertkasse und anderen Vorverkaufsstellen verfügbar. Für Roland Kaiser gibt es sie bei der Konzertkasse ab 61,40 Euro, für Santiano ab 59,40 Euro und für Sarah Connor ab 60,30 Euro. Für sämtliche Konzerte weist der Veranstalter Semmel explizit darauf hin, dass Rucksäcke und große Taschen auf dem Konzertgelände verboten sind. Die maximale Größe der Taschen betrage 21x30 Zentimeter, die Größe eines Din-A4-Blattes.

Platz ist auf dem Gelände vor der Kaiserpfalz in Goslar für 8.000 Menschen

Örtlicher Veranstalter ist Studio D4 aus Wernigerode. Projektleiterin Melanie Kipper ist mit ihrem Team seit Montag auf dem Gelände zum Aufbau. „Mit allen Gewerken sind wir etwa 80 Leute, die hier herumwuseln.“ Ihren Angaben zufolge ist auf dem Gelände Platz für 8000 Menschen. „Es gibt auch einen kleinen Sitzplatz- und einen Front-of-Stage-Bereich.“ Bei den Verkaufszahlen führen Santiano ihren Angaben nach vor Roland Kaiser.

Ein Park-and-Ride-System werde in der Goslarer Baßgeige eingerichtet. Busse fahren regelmäßig zum Veranstaltungsgelände und wieder zurück. Wie Kipper berichtet, gab es bereits vor Jahren Konzerte vor der Kaiserpfalz. „Unser Wunsch war es, 2020 einmal Roland Kaiser dort zu veranstalten. Nun sind in diesem Jahr vier Veranstaltungen daraus geworden.“

Roland Kaiser präsentiert in Goslar Stücke aus seinem neuen Album „Perspektiven“

Roland Kaiser war zuletzt im November zu Gast in unserer Region. Damals spielte er in der Braunschweiger Volkswagen-Halle das erste Arenakonzert Niedersachsens seit Beginn der Corona-Pandemie. Im September trat er auf dem Osterfeld in Goslar vor 6.000 Zuschauern auf. Beim Konzert am 17. Juni wird der 70-Jährige sicher auch Stücke aus seinem im September erscheinenden mittlerweile 30. Studioalbum „Perspektiven“ präsentieren, etwa seine aktuelle Single „Gegen die Liebe kommt man nicht an“.

Santiano und Sarah Connor präsentieren in Goslar vor Tausenden ihre Nummer-Eins-Alben

Santiano mussten ihren Auftritt am 30. April in Braunschweig krankheitsbedingt verlegen und gastieren nun zunächst im Harz. Nach Veranstalterangaben ist es Deutschlands erfolgreichste Band des vergangenen Jahrzehnts, die am Donnerstag, 23. Juni, auf ihrer „Live & Open Air“-Tour Station in Goslar macht. Jedes ihrer bislang fünf veröffentlichten Alben kletterte auf Platz 1 der Charts – und erreichten teilweise einen Mehrfach-Platinstatus.

Peter David Sage (von links), Björn Both, Axel Stosberg und Hans-Timm Hinrichsen singen am Donnerstag, 23. Juni, vor der Kaiserpfalz in Goslar. Foto: Axel Heimken / dpa

Sarah Connor spielt auf ihrer „Herz Kraft Werke/Endlich wieder bei Euch“-Tour am Freitag, 24. Juni, in Goslar die größten Hits ihrer bisherigen Karriere. „Herz Kraft Werke“ mit den Hitsingles „Vincent“ und „Unendlich“ ist das dritte Nummer-Eins-Album der Künstlerin. Am 31. Juli tritt sie anlässlich des diesjährigen Raffteich-Open-Airs auch in Braunschweig auf.

Sarah Connor singt am Freitag, 24. Juni, in Goslar. Foto: Michael Bahlo / dpa

Den Abschluss des vierteiligen Konzertreigens bildet dann die internationale Musikinszenierung „Pfalzklänge“, bei der Orchesterensembles aus zwei Nationen ihr Repertoire mit Melodien von Marsch- bis Filmmusik präsentieren. Mit dabei sind etwa die Forres and District Pipe Band aus Schottland, das Bundespolizeiorchester Hannover und das Landespolizeiorchester Niedersachsen. Als Special Guest wird Natalia Klitschko dabei sein. Der Eintritt ist frei.

stl

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de