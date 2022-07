Goslar. In der Nacht zu Montag ist die Lagerhalle einer Druckerei in Brand geraten. Das Papierlager, eine Druckmaschine und Fahrzeuge wurden zerstört.

In Goslar hat in der Nacht zu Montag eine Lagerhalle Feuer gefangen.

Polizei Goslar Millionenschaden nach Feuer im Harz: Lagerhalle in Goslar brannte

Bei einem Brand in Goslar ist am Montag ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Lagerhalle einer Druckerei gegen drei Uhr in Brand, wie die Polizei mitteilte. Neben der Halle wurden den Angaben nach Papierlager, eine Druckmaschine sowie einige Fahrzeuge zerstört.

Am Tag war das Ausmaß des Feuers sichtbar in Goslar. Foto: Feuerwehr Goslar

Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte die Freiwillige Feuerwehr verhindern. In dem Gebäude hielten sich keine Personen auf. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

