Brocken-Feuer: Brandfläche laut Nationalpark 12 statt 160 Hektar

Die Nationalparkverwaltung Harz hat die Fläche des Großbrandes am Brocken vermessen. Eine Befliegung mit einer Drohne und anschließende Auswertung der Luftbilder habe eine Fläche von maximal 12 Hektar ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag. Vergangene Woche war man allgemein noch von 160 Hektar Brandfläche ausgegangen.

Der Leiter der Nationalparkverwaltung, Dr. Roland Pietsch, sagt dazu: „Der Brand ist in der Region in nachvollziehbarer Weise mit großer Sorge wahrgenommen worden. Während einer Einsatzlage ist dabei durch die Rettungskräfte verständlicherweise nur eine grob überschlägige Schätzung möglich. Umso wichtiger ist es, transparent, offen und faktenbasiert über die abschließend betroffene Fläche zu informieren.“

Pietsch weiter: „Ich bedanke mich im Namen der gesamten Nationalparkverwaltung nochmals ganz herzlich und mit großem Respekt für den nach unserer Wahrnehmung so großartigen und so gut organisierten Einsatz aller Kräfte“, sagt der Leiter der Nationalparkverwaltung. „Dem verletzten Feuerwehrmann wünschen wir weiterhin schnelle, gute und vollständige Genesung und bedauern den Unfall während des Einsatzes zutiefst.“

Abschließend betonte der Nationalparkleiter noch einmal die Notwendigkeit einer sachlichen Debatte nicht nur über die Brandursache, sondern auch über die Frage der nun notwendigen nächsten Schritte: „Wir werden uns als Nationalparkverwaltung konstruktiv in die Nachbereitung in den entsprechenden Expertenrunden einbringen, damit wir den Schutz der Natur in unserem Nationalpark mit dem Schutz der Menschen in einen guten Ausgleich bringen können.“

Harzfeuer: Nationalparkverwaltung unterstützte Einsatz

Die Harzer Nationalparkverwaltung hatte den über insgesamt acht Tage andauernden Löscheinsatz am Königsberg unter anderem mit mehreren schweren Forstmaschinen unterstützt. In schwierigem und steilem Gelände wurden damit Zuwegungen zum Brandgebiet angelegt, heißt es in der Mitteilung. Auch mehrere Mitarbeiter waren zur direkten und indirekten Unterstützung der Brandbekämpfung eingesetzt. Ranger sperrten die Einsatzstelle weiträumig ab und informierten Besucher.

Auch hatte sich der Nationalpark mit mehreren Kleinbussen an der Evakuierung mehrerer hundert Besucher vom Brockengipfel beteiligt. Mit Wärmebildkameras und Löschrucksäcken ausgerüstete Mitarbeiter halfen außerdem bei der Brandwache, die entlang der Strecke der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) durch die Brandfläche patrouillierte.

