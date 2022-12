Winterwetter: Diese Webcams im Harz lohnen sich

Manchmal ist auf den Webcams im Harz nur graue Nebelsuppe zu sehen – zu allen anderen Zeiten lohnt sich der Blick allerdings. Sei es zum Winterwandern, Rodeln oder Skifahren: Wer einen Ausflug zu Brocken, Wurmberg, Torfhaus oder Sankt Andreasberg plant, sollte zuvor sicherheitshalber einen Blick auf die zahlreichen Web- und Wettercams werfen, um ganz sicher zu sein, dass das Wetter im Harz passt, genügend Schnee liegt und die Wetter-App nicht mal wieder „lügt“.

Wir zeigen in diesem Artikel eine Auswahl an guten Webcams aus verschiedenen Ortschaften und Hotspots im Harz. Damit sich Wintersportler wie auch Familien auf ihre Ausflüge vorbereiten können – oder einfach den Anblick des (mehr oder minder) verschneiten Harzes im Winter genießen.

(Harz)-Gipfel der Gefühle: Das sind lohnenswerte Brocken-Webcams

Logisch, der Brocken ist das große Aushängeschild des Harzes – und hat demnach auch einige Web- beziehungsweise Wettercams auf dem Plateau. So zeigt zum Beispiel die Harztourist-Webcam des Innovations- und Gründerzentrums im Landkreis Harz einen eindrucksvollen 360-Grad-Rundblick von der Wetterstation aus. Der große Vorteil: Die Bildqualität ist gut, die Geschwindigkeit ist einstellbar, ein Tagesvergleich ist vorhanden – und die Cam zeigt allerlei Zusatzinformationen wie benachbarte Berge und Ortschaften an. Harztourist bietet darüber hinaus ein umfangreiches Archiv zum Durchblättern von Bildern.

Eine weitere gute Webcam bieten Feratel und die Wernigerode Tourismus GmbH an: Der Blick geht vom Brockenhaus auf dem Plateau in Richtung Süden. Wetter-Aussichten sind in dieser Cam miteingebunden. Wer ein bisschen Brockenbahn-Romantik einsaugen möchte, dem ist die Standbild-Cam der Harzer Schmalspurbahnen vom Brockenbahnhof zu empfehlen. Die HSB bietet darüber hinaus Einblicke in die Ortschaft Drei Annen Hohne.

Wer den Brocken von Weitem – und zudem die Altstadtdächer von Wernigerode wie auch die gläserne Werkstatt der Harzer Schmalspurbahnen – sehen möchte, sollte die Webcam der Wernigerode Tourismus GmbH nutzen. Auch die Webcam aus Richtung Hohegeiß bietet sich an.

Und wer den Goetheweg bei Schnee von Torfhaus hinauf auf den Brocken wandern möchte, kann einen Blick auf die sich automatisch drehende Live-Cam des Torfhaus-Harzresorts werfen.

Skifahren oder Rodeln – mit Webcams die Schneehöhe im Harz checken

Wen statt der Aussicht auf den Brocken eher die Schneelage im Harz – und zwar besonders in den einschlägigen Ski- und Rodel-Orten – interessiert, der oder die sei auf nachfolgende Wettercams hingewiesen.

Zwei Skifahrerinnen fahren auf der Abfahrt „Hexenritt“ den Wurmberg hinunter. Durch Harz-Webcams können Ausflügler zum Beispiel kurz vorher checken, ob Schnee in den Skigebieten liegt. Denn: Nicht überall im Harz ist Schnee garantiert! Foto: Swen Pförtner / dpa

Das Treiben und das Wetter auf dem Wurmberg bei Braunlage hat man aus verschiedenen Webcams im Blick. Zum einen bietet die Wurmberg-Seilbahn verschiedene Kamerablickwinkel an. Die Standbilder, die sich morgens bis abends alle paar Minuten aktualisieren, zeigen die Hexenritt-Piste, die Bergstation und das Ziegengehege. Auf den Aufnahmen der Kamera von Feratel und der Braunlage Tourismus Marketing GmbH sehen Interessierte wiederum den Hexenritt von der Wurmberg-Alm aus. Etwas südlich von Braunlage – in Hohegeiß – wird ebenso eine Webcam mit Bewegtbildern und Blick Richtung Rodelcentrum betrieben.

In Sankt Andreasberg hat man sowohl den Sonnenberg als auch den Matthias-Schmidt-Berg schnell auf dem Schirm. Ein Ausschnitt des Leistungszentrum-Areals am Sonnenberg ist auf der Internetseite des Niedersächsischen Ski-Verbands zu sehen. Die Aufnahme aktualisiert sich jede Viertelstunde neu. Bewegtbild gibt es wiederum am Matthias-Schmidt-Berg: Vom Hotel am Glückauf-Weg hat man einen guten (Über-)Blick auf die Skipiste. Zudem bieten der Liftbetreiber und die Sportklause nähere Einblicke.

Auf dem Bocksberg in Hahnenklee bietet die Erlebnis-Bocksberg Hahnenklee GmbH & Co. KG eine Live-Vorschau auf die Bergstation und den Sessellift. Zudem bieten die Betreiber der Harz-Blockhäuser eine Panorama-Webcam mit Standbild-Sicht auf den Bocksberg an.

Die Tourist-Information Bad Sachsa macht Wintersportler, die auf den Ravensberg wollen, froh: Die Webcam zeigt live und mit Zoom-Funktion die Abfahrt.

Die Landschaft um sowie den Ort Altenau mit dem Skigebiet „Auf der Rose“ hat man gut von der Webcam des dortigen Verkehrsvereins im Blick.

Die Wernigerode Tourismus GmbH bietet nicht nur Ausblicke auf den Brocken, sondern auch Live-Bilder aus dem Skigebiet Zwölfmorgental.

Das sind weitere Winter-Webcams mit schöner Aussicht auf den Harz

Wer außerdem Winter-Aufnahmen von der Ortsmitte von Schierke, dem Schloss Blankenburg, dem Marktplatz von Wernigerode oder von der Marktkirche in Quedlinburg sehen möchte, sollte auf die jeweiligen Verlinkungen klicken.

