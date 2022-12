Blitzeis auf der Autobahn 36: Vollsperrung nach drei Unfällen

Nach drei Unfällen wegen Blitzeis ist die Autobahn 36 zwischen Vienenburg und Lengde aktuell in beiden Richtungen vollgesperrt. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, kamen gegen 14.30 Uhr ein Kleintransporter und ein Pkw in Richtung Braunschweig kurz hintereinander, aber unabhängig und ein Kleintransporter in Richtung Harz von der Fahrbahn ab. In Richtung Braunschweig waren drei Personen beteiligt, die leichtverletzt ins Krankenhaus kamen. In Richtung Harz war es eine Person.

Wegen der schwierigen Aufräumarbeiten gibt es auch drei Stunden später noch immer eine Vollsperrung. Richtung Braunschweig wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Vienenburg, Richtung Harz ab Lengde abgeleitet. Die Autobahnmeisterei ist derzeit mit Streuarbeiten und der Säuberung der Fahrbahn beschäftigt. Wann wieder freie Fahrt herrscht, ist noch unbekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

