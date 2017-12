Was für ein Jahr für das Helmstedter Gymnasium Julianum! Genauer: Was für ein Jubiläumsjahr! Ihren 200. Geburtstag feierte die altehrwürdige Bildungsstätte in 2017 – und gab sich dabei sehr modern. Was wird bleiben von den vielen Jubiläumsveranstaltungen, die sich durch das Jahr gezogen haben?...