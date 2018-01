Helmstedt Eine Gartenlaube hat in der Nacht zu Donnerstag in der Walbecker Straße in Helmstedt gebrannt. Wie die Feuerwehr meldet, ging der Alarm gegen 1 Uhr ein. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz wurden eingesetzt. Die Ehrenamtlichen verhinderten laut Pressemitteilung, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreift. Im Einsatz waren in der Nacht fünf Fahrzeuge mit 24 Männern und Frauen.

