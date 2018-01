Braunkohlwanderung mit dem Bürgermeister

Braunkohlwanderungen haben in unserer Region eine alte Tradition. Der Bürgermeister der Stadt Helmstedt, Wittich Schobert, wandert am Samstag, 17. Februar, mit Interessierten zum Lappwaldsee. Neben informativen Gesprächen mit den Bürgern wird er über die Tagebaugeschichte und die geplante Nutzung des Lappwaldsees berichten.

Nach diesem Ausflug haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ein Braunkohlessen zu genießen. Im Restaurant Ratskeller am Helmstedter Marktplatz wird das traditionelle Gericht angeboten (Alternativen aus der Speisekarte ebenfalls).

Die Stadt Helmstedt bietet diese Wanderung am 17. Februar ab 10.30 Uhr an. Treffpunkt ist die Informationstafel am Ende des Büddenstedter Weges in Helmstedt. Die Führung ist kostenfrei. Die Kosten für das anschließende Essen/Getränken sind von jedem selbst zu zahlen.

Warme Getränke, zum Beispiel Glühwein, müssen von den Teilnehmern bei Bedarf selbst mitgebracht werden. Anmeldungen werden bis zum 6. Februar im Bürgerbüro der Stadt Helmstedt entgegen genommen. Das Bürgerbüro ist telefonisch unter der Telefonnummer (0 53 51) 17 17 17 oder per E-Mail an tourismus@stadt-helmstedt.de sowie zu den üblichen Öffnungszeiten montags/mittwochs/freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr, donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 12.30 Uhr zu erreichen.