Arbeitsgemeinschaft geht mit vielen Themen ins neue Jahr

Rund 30 Mitglieder aus den verschiedensten sozialen Institutionen waren bei dem Treffen dabei, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum Jahresbeginn ging es um die Jahresplanung für 2018. Angeknüpft an die Schwerpunktthemen der Vergangenheit entstand schnell eine Liste aller denkbaren Tätigkeitsbereiche aus dem psychosozialen Bereich. Gemeinsam erarbeiteten alle Anwesenden die Planung für die nächsten Monate. So wird im Februar das Thema Inklusion und Teilhabe behandelt. Im März steht die Zusammenarbeit Migrationsberatung und Psychosoziale Dienste auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind die Tagesklinik Helmstedt, die Kinder- und Jugendstation des Awo-Psychatriezentrums, Wohnungslosigkeit, die Fachstelle Jugendschutz des Landkreises, sowie das neue Frauenhaus in Helmstedt.

Einige Themen werden durch Mitglieder der PSAG vorgetragen, aber immer häufiger können externe Referenten dafür gewonnen werden.

Außerdem entstand eine neue Arbeitsgruppe, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgemeinschaft zuständig ist. Mehr zum Thema gibt es im Internet auf www.psag-helmstedt.de.