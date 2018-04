Besuch aus Weißrussland

Helmstedt Landrat Radeck begrüßte auch in diesem Jahr Gäste aus Belarus in Helmstedt. Die erste Gruppe war Ende März für zehn Tage in der Politischen Bildungsstätte, um die Partnerschaft zwischen Helmstedt und Swetlogorsk zu pflegen, heißt es in einer Mitteilung. Landrat Radeck sowie Bodo Seidenthal,...