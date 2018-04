Affentheater rockt, bis es qualmt

Rocken bis qualmt – Herbert Knebels Affentheater ist am Sonntag, 29. April, im Brunnetheater Helmstedt zu erleben. Foto: Thomas Willemsen

Helmstedt Rocken bis qualmt – das Musikprogramm von Herbert Knebels Affentheater mit Gastmusikern geht über die Bühne des Brunnentheaters in Helmstedt.

Warum macht ihr nicht einmal ein reines Musikprogramm? Eine Frage, die in den letzten Jahren immer wieder von verschiedenen Seiten gestellt wurde. Die da wären: Fans, Veranstalter, Familienangehörige … Und hier ist es nun, nur für kurze Zeit – von Sommer 2017 bis Sommer 2018 – und nur an auserwählten Orten. Als musikalische Verstärkung konnten kurzfristig auf dem Transfermarkt für gruppenlose Musiker Henjek und Stenjek, die ehemalige Bläsersektion der Familie Popolski, verpflichtet werden. Also: „Rocken bis qualmt!“.

Ein Wiederhören mit Songs aus Programmen von Herbert Knebels Affentheater wie „Rentner Love“, „Auf’m Heimweg zu schnell“, „Papa war bei de Rolling Stones“, „Elli, Lola“, „Rauch ausse Wohnung“ und anderen.

TICKETS UND ANREISE Karten bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, Telefon (05 31) 1 66 06, und bei den anderen bekannten Vvk-Stellen. Beginn ist am Sonntag, 29. April, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Die Abendkasse öffnet bereits 18.30 Uhr. Theaterbesucher aus dem Stadtgebiet Helmstedt sowie in den Ortsteilen Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt, Hohnsleben, Offleben und Reinsdorf können den Service der Theater-Anruf-Sammel-Taxen (Theater-AST) nutzen. Der Preis beträgt pro Person und Fahrt 4 Euro. Die Fahrt muss spätestens am Tag vor der Vorstellung bei der Zentrale unter Telefon (0 53 51) 84 43) angemeldet werden.