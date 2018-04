Einbrecher stehlen Bargeld

Nach Dieben, die in ein Haus in Emmerstedt einbrachen, fahndet die Polizei. Foto: dpa

Emmerstedt Diebe waren am Dienstag im Helmstedter Ortsteil Emmerstedt unterwegs. Aus einem Haus an der Straße Kreipke stahlen sie Bargeld.

Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Kreipke in Emmerstedt gestohlen. Wie viel genau, muss die Polizei laut einer Mitteilung noch ermitteln. Die Tat ereignete sich am Dienstagabend zwischen 19.45 Uhr und 21.45 Uhr.

Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Hier begaben sie sich auf die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten mit brachialer Gewalt die Terrassentür. Anschließend betraten sie das Innere des Wohnhauses und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei erbeuteten sie einen noch unbekannten Bargeldbetrag. Anschließend verschwanden sie vom Ort des Geschehens in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft nun darauf, dass Anwohner, Nachbarn oder Passanten, die mit ihrem Hund Gassi gegangen sind, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Telefon (0 53 51) 52 10.