Städtische Einrichtungen Montag geschlossen

Helmstedt Das Bürgerbüro und das Rathaus der Stadt Helmstedt bleiben am Montag, 30. April, und am Freitag, 11. Mai, für den Publikumsverkehr geschlossen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Helmstedter Stadtbücherei und das Jugendfreizeit- und Bildungszentrum haben an diesen Tagen ebenfalls zu. Das Hallenbad...