Kulturabend in Helmstedt: Cellokonzert im Parkhaus

Helmstedt Der Verein Stadtfinder veranstaltet in der ganzen Region immer wieder ungewöhnliche Kulturabende. Am Freitag war er in Helmstedt unterwegs, zusammen mit 250 Besuchern, die vom Bahnhof aus ungewöhnliche Veranstaltungsorte erkundeten. Zum Beispiel eine ehemalige Klinik, wo Poledance vorgeführt wurde,...